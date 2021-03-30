Общественная палата Российской Федерации сообщает, что на национальной интернет-платформе Живоенаследие.рф проведен предварительный отбор Конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России» (далее - Конкурс). Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Общенационального союза индустрии гостеприимства с использованием средств Фонда Президентских грантов.

С результатами предварительного отбора можно ознакомиться по ссылке.

В настоящее время проводится итоговый отбор для включения поселений, культурных и природных объектов, образов, традиций и промыслов, имен выдающихся людей, событий и дат, креативных кластеров, гастрономии в число 1000 главных брендов России. Отбор ведется жюри с учетом народного голосования, проходящем на портале Живоенаследие.рф .

На платформе Живоенаследие.рф создана возможность для добавления и описания новых достопримечательностей силами участников сети - краеведов, экспертов по туризму и культурному наследию, представителей креативных индустрий и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов государственной власти и местного самоуправления. Также можно добавлять объекты - интересные здания, музеи, памятники, культурные ценности, организации, места посещения, связанные с отобранными на сайте ключевыми культурными и туристическими брендами страны. Информацию о Конкурсе можно узнать у редактора платформы Барлас Татьяны Владимировны (адрес электронной почты: redactor@livingheritage.ru, телефон:+7(916) 300-01-14) и администратора конкурса Голомидовой Елены Сергеевны (адрес электронной почты: info@livingheritage.ru, телефон:+7 (912) 823-12-16).