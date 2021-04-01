31 марта в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялся необычный показ оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана». Кроме того, что спектакль вернулся в репертуар после длительного перерыва на радость артистам и зрителям, в этот вечер в зрительном зале присутствовали министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова и первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков.



Главные партии сегодня исполнили заслуженные артисты Чувашии Иван Снигирев, Татьяна Прытченкова и Татьяна Тойбахтина, заслуженная артистка России, народная артистка Чувашии Мария Еланова, народная артистка Чувашии Маргарита Финогентова, заслуженный артист Республики Хакасия Сергей Кузнецов, лауреаты международных конкурсов Константин Москалев, Елена Соколова, Марианна Субботина, Илья Гурьев, Владимир Ашмарин. Солисты проявили себя подлинными драматическими актерами, виртуозно отыгрывая мизансцены и безоговорочно влюбляя в себя публику. Несмотря на то, что опера «Сказки Гофмана» признана одной из самых сложных в мировом репертуаре, все они превосходно справились с комплексом музыкальных и постановочных задач (режиссер - Максим Жучин, художник - заслуженный художник Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашии Валентин Федоров), не давая зрителям скучать ни минуты, получая удовольствие от неожиданных сюжетных поворотов и заряжая арии и ансамбли живыми эмоциями и неиссякаемой энергией. Завидной раскрепощенностью и подвижностью удивили артисты хора и балета, придававшие действу особый шарм.



Душой спектакля можно было назвать симфонический оркестр под управлением заслуженной артистки России, заслуженного деятеля искусств Чувашии Ольги Нестеровой, с первых тактов увертюры задавшей сценическому действу стремительный темп и не сбавлявшей обороты до самого финала. Обожаемый театралами вот уже десяток лет спектакль (его премьера состоялась в 2011 году на открытии XXI Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова) словно обрел второе дыхание.

Первоисточник: Чувашский государственный театр оперы и балета Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"