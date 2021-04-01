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Новости » ИНФАРКТ! Ты можешь спасти чью-то жизнь!

11:30 02 апреля 2021 г.

 

ИНФАРКТ! Ты можешь спасти чью-то жизнь!

Своевременное обращение к врачу спасает жизнь!

На спасение жизни есть только 1 «золотой» час.

Чем раньше человек будет доставлен в больницу, тем больше шансов уменьшить последствия и сохранить жизнь.

Признаки, «сигналы тревоги»
- очень сильная, внезапная боль за грудиной и в области сердца,
- бледность, холодный пот, нарастает слабость,
- учащаются пульс и дыхание, появляется чувство страха смерти.
Боль может распространяться на левую руку, под левую лопатку, нижнюю челюсть, межлопаточное пространство. Могут быть нарушения сердечного ритма, снижение артериального давления, тошнота, рвота.

Медлить нельзя! Дорога каждая секунда!

Необходимо срочно вызвать «СКОРУЮ ПОМОЩЬ» 03, 103 (МТС, Билайн), 030 (Мегафон), 130, 003, 112

До прибытия «СКОРОЙ ПОМОЩИ»
- обеспечить человеку полный физический покой (полулежа),
- облегчить дыхание, сняв или расстегнув лишнюю, стесняющую, давящую одежду,
- обеспечить доступ свежего воздуха (открыть окно, включить вентилятор),
- при отсутствии аллергии, разжевать таблетку аспирина (предотвращает образование тромбов в артериях сердца),
- одну таблетку нитроглицерина положить под язык (уменьшит боль, но может резко снизить давление).

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики



 БУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины"
 
 
Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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