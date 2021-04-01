Госпитализация пациентов с новой коронавирусной инфекцией в основной корпус Больницы скорой медицинской помощи, где было развернуто 275 коек, была приостановлена с 15 марта. После дезинфекции, отрицательных проб смывов и генеральной уборки с 1 апреля в стационарные отделения госпитализируются плановые пациенты для оказания специализированной медицинской помощи.

На сегодняшний день всего в республике развернуты 1120 «ковидных» коек в 10 медицинских организациях. На лечении там находятся более 800 человек с диагнозом COVID-19.

Напомним, в пик пандемии в республике для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было задействовано 16 медицинских организаций на более чем 3 тысячи коек.