Новую методику спасения пациентов привез врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского кардиологического диспансера Роман Табаев из Санкт-Петербурга.

Он прошел цикл обучения во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС России (г. Санкт-Петербург) по технологии экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) на догоспитальном и стационарном этапах. Это метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. В кардиологии метод используется при острой сердечной недостаточности и для поддержания жизнедеятельности во время операции на открытом сердце совместно с аппаратом искусственного кровообращения. Также метод применяется при дыхательной недостаточности при коронавирусной инфекции.

«В кардиодиспансере постоянно внедряются новые технологии. Наши врачи впитывают передовые практики, повышая квалификацию. А задача анестезиологов-реаниматологов держать жизнь пациента «в ежовых рукавицах», крепко держать, используя современные методы», – рассказал Роман Табаев.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация – это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма, в случаях, когда собственные сердце и(или) легкие человека слишком больны, чтобы выполнять свою нормальную работу. В это время сердцу предоставляется возможность отдыха (от нескольких дней до нескольких недель, редко месяцев) от тяжелой болезни (оперативного вмешательства). Процедура позволяет выиграть время. Она применяется тогда, когда перепробованы другие методы лечения, в том числе искусственная вентиляция легких, лекарственная терапия, применяется для поддержания жизни пациента.