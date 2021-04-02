АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Чувашии дан старт всероссийскому проекту «Наставничество»

11:25 02 апреля 2021 г.

 

В Чувашии дан старт всероссийскому проекту «Наставничество»

Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики запустил в Чувашии всероссийский проект «Наставничество» от детского благотворительного фонда «Солнечный город» (г. Новосибирск). Это значит, что у десятков подростков, оставшихся без родителей, появится близкий друг.

Уникальная методика проекта «Наставничество», разработанная детским благотворительным фондом «Солнечный город», успешно применяется с августа 2014 года. На данный момент проект реализуется в 16 регионах России, а это более 550 пар наставник-подопечный.

Проект предусматривает индивидуальное сопровождение воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, волонтерами-наставниками, которые помогают детям адаптироваться к самостоятельной жизни после выпуска из учреждения.

Значение наставничества невозможно переоценить, ведь для детей-сирот очень важно иметь человека, который искренне интересуется их жизнью, поддерживает и помогает подготовиться к жизни за стенами детского дома.

Если вы хотите стать другом для ребенка из детского дома, заполните анкету на сайте всероссийского проекта «Наставничество»: https://nastavnichestvo.org/.   



 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика