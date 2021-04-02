Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики запустил в Чувашии всероссийский проект «Наставничество» от детского благотворительного фонда «Солнечный город» (г. Новосибирск). Это значит, что у десятков подростков, оставшихся без родителей, появится близкий друг.

Уникальная методика проекта «Наставничество», разработанная детским благотворительным фондом «Солнечный город», успешно применяется с августа 2014 года. На данный момент проект реализуется в 16 регионах России, а это более 550 пар наставник-подопечный.

Проект предусматривает индивидуальное сопровождение воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, волонтерами-наставниками, которые помогают детям адаптироваться к самостоятельной жизни после выпуска из учреждения.

Значение наставничества невозможно переоценить, ведь для детей-сирот очень важно иметь человека, который искренне интересуется их жизнью, поддерживает и помогает подготовиться к жизни за стенами детского дома.

Если вы хотите стать другом для ребенка из детского дома, заполните анкету на сайте всероссийского проекта «Наставничество»: https://nastavnichestvo.org/.