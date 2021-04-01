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Новости » Путешествовать в день рождения со скидкой теперь можно на всех поездах дальнего следования холдинга «РЖД»

11:24 02 апреля 2021 г.

 

Путешествовать в день рождения со скидкой теперь можно на всех поездах дальнего следования холдинга «РЖД»

По многочисленным просьбам пассажиров, а также для повышения доступности перевозок холдинг «РЖД» расширяет действие тарифного плана «День рождения».

Так, с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года для пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») будет действовать специальная тарифная акция «В День рождения лучше поездом!».

В рамках акции пассажир может приобрести билеты с 10% скидкой в вагон любого типа («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) любого поезда, отправляющегося за неделю до или после его дня рождения, а также непосредственно в праздничную для него дату. Акция также дает возможность пассажиру-имениннику приобрести билеты со скидкой для трех попутчиков при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон.

Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов/скидок. Предложение не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов.

Приобрести билеты по акции пока можно только в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника.

Более подробная информация об акции доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции»/«В День рождения лучше поездом».

 



 ОАО «РЖД»

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