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Новости » Совет Федерации одобрил закон о налоговом вычете по НДФЛ с расходов на фитнес и спорт

11:23 02 апреля 2021 г.

 

Совет Федерации одобрил закон о налоговом вычете по НДФЛ с расходов на фитнес и спорт

Совет Федерации на заседании 31 марта одобрил разработанный Минспортом России федеральный закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги.

Закон дополняет состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги. Это касается организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

"Предусмотренный настоящим законом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме", – говорится в документе.

Закон принимается с целью совершенствования правового регулирования фитнес-индустрии в стране.

Согласно документу, получить "спортивный" вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Как говорится в законе, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей. Принятие и реализация закона будет способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, уточняется в пояснительной записке к документу.

Также на заседании Совета Федерации в среду был одобрен закон, который закрепляет в законодательстве понятие "физкультурно-оздоровительная услуга".

"Физкультурно-оздоровительная услуга – деятельность, осуществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультурных мероприятий", – говорится в документе.

При этом устанавливается, что перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания будут утверждаться Правительством Российской Федерации.



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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