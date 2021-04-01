Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на удалёнку и не находятся в отпуске. Указом Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» для этой категории граждан продолжают действовать ограничения. Продлённые или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования (ФСС). Деньги начислят сразу за весь период. Они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Временные правила оформления листков нетрудоспособности были введены в марте 2020 года.