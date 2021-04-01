Изменение лесного законодательства в марте коснулось двух ключевых тем – ведения реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений и совершенствования норм компенсационного лесовосстановления.

9 марта 2021 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому информация о включенных в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений будет исключаться из этого реестра по истечении двух лет или по решению суда.

Закон устранил пробел в правовом регулировании порядка ведения реестра и обеспечил возможность арендаторам и покупателям вернуться к лесопользованию по истечении двухлетнего срока пребывания в реестре. Кроме того, в закон вошли положения о переводе аукционов по продаже лесных насаждений для малого и среднего бизнеса с очного формата аукционов на электронные торги. Это позволит сократить административные процедуры и исключить коррупционные факторы при проведении лесных торгов, обеспечить прозрачное ценообразование за лесные ресурсы.

Напомним, в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений включаются лесопользователи, которые систематически нарушают лесное законодательство. Так, 76% лесопользователей из тех, что пребывали в реестре, попали туда за уклонение от уплаты арендной платы за использование лесов, 13% – за невыполнение лесохозяйственных мероприятий, 6% – за нарушение графика реализации инвестпроекта более чем на 1 год, 5% – лица, которые уклонились от заключения договоров. По данным Рослесхоза, треть лесопользователей, исключенных из реестра, за время пребывания в нём уже прекратили свою деятельность. В соответствии с законодательством, реестр размещен на официальном сайте Рослесхоза.

Также 22 марта Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, который улучшит механизмы лесовосстановления и лесоразведения. В документе предлагается увеличить сроки выполнения компенсационного лесовосстановления с одного года до трёх лет, при условии проведения агротехнических уходов за созданными лесными культурами в течение трех лет после их посадки.

Проект закона разрешает лицам, на которые возложена обязанность по компенсационному лесовосстановлению (чаще всего это недропользователи), привлекать для этого специализированные лесные учреждения. Таким образом бизнес получит возможность выбирать – самостоятельно восстанавливать вырубленный лес или привлекать для этого за плату лесные учреждения и профессиональные кадры.

Напомним, компенсационным называется такое лесовосстановление, которое организации, вынужденные вырубать лес в ходе своей деятельности, проводят на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, таким образом компенсируя причиненный природе вред. Среди таких организаций – использующие леса для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых; для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; для строительства линейных объектов; для переработки древесины и иных лесных ресурсов.