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Новости » Стартовал приём заявлений 1 класс

11:17 02 апреля 2021 г.

 

Стартовал приём заявлений 1 класс

С 1 апреля начался первый этап приема заявлений в 1 класс. Он предназначен для детей, проживающих на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа.

На 11 часов утра поступило более 2500 заявлений. Система работает без сбоев.

Что касается столичных школ № 45 и 65, то в данных школах возникли технические сложности. Управление образования администрации города Чебоксары связалось  с разработчиками портала.  В данный момент разработчики принимают все необходимые меры.

Пока же, в данные образовательные учреждения заявления можно подать в электронной форме или посетив школу лично.



 Управление образования администрации г. Чебоксары

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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