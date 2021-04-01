С 1 апреля начался первый этап приема заявлений в 1 класс. Он предназначен для детей, проживающих на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа.

На 11 часов утра поступило более 2500 заявлений. Система работает без сбоев.

Что касается столичных школ № 45 и 65, то в данных школах возникли технические сложности. Управление образования администрации города Чебоксары связалось с разработчиками портала. В данный момент разработчики принимают все необходимые меры.

Пока же, в данные образовательные учреждения заявления можно подать в электронной форме или посетив школу лично.