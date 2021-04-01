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Новости » Дамбу в Цивильске весной ждет первое серьезное испытание

11:15 02 апреля 2021 г.

 

Дамбу в Цивильске весной ждет первое серьезное испытание

Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе рабочего визита в Цивильский район.

«Город Цивильск традиционно попадал в зону подтопления, поэтому в 2013-2014 годах здесь была построена защитная дамба. За все предыдущие годы из-за малоснежных зим она так и не прошла серьезных испытаний. Но в нынешнем году есть вероятность, что придет «большая вода», — отметил руководитель региона. – Поэтому сегодня было очень важно проверить готовность и гидротехнических сооружений, и специалистов. В период паводка мы будем уделять особое внимание аналогичным объектам во всех муниципалитетах».

Отметим, основной целью защитных сооружений в Цивильске является предотвращение затопления городских территорий и деревни Три Избы реками Большой Цивиль и Малый Цивиль.Р

Ранее мы сообщали, что безопасное прохождение паводка находится на контроле Главы Чувашии.



 Информационное агентство "Чувашинформ.рф"

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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