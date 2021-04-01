АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Состоялось очередное десятое заседание Собрания депутатов Красноармейского района седьмого созыва

11:14 02 апреля 2021 г.

 

Состоялось очередное десятое заседание Собрания депутатов Красноармейского района седьмого созыва

Сегодня, 1 апреля 2021 года, в администрации района состоялось десятое заседание Собрания депутатов Красноармейского района седьмого созыва. В работе заседания принял участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов. Вел заседание глава Красноармейского района Валерий Петров.

Врио начальника финансового отдела администрации района Людмила Владимирова ознакомила с проектом решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 07.12.2020 № С-4/2 «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений Наталия Иванова представила на обсуждение вопросы о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 28.02.2019 № С-37/3 «О размерах платы за землю» и об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Красноармейского района Чувашской Республики, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках

Также на заседании были рассмотрены вопросы о представлениях к награждениям.

По всем вопросам были приняты единогласные решения.

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика