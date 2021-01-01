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Новости » Жители Чувашии сами определят, какие проекты благоустройства будут воплощены на их территориях.

16:24 01 апреля 2021 г.

Жители Чувашии сами определят, какие проекты благоустройства будут воплощены на их территориях.
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31 марта Глава Чувашии Олег Николаев провел заседание Межведомственной комиссии по реализации в республике федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь, в частности, шла о максимально широком вовлечении населения в этот процесс.

Прежде чем воплотить тот или иной проект, посоветуются с жителями. Люди на местах будут самостоятельно решать, какие территории и как именно должны преобразиться. Реализованы будут только те проекты, которые поддержали большинство жителей.

Глава республики дал поручение главам муниципалитетов максимально вовлекать жителей в обсуждение вопросов по благоустройству, чтобы максимально учитывать их пожелания.

«Тогда мы будем делать то, что нужно людям и то, что не будет потом критиковаться. Но самое главное мы с вами получим вовлеченность людей. Они не просто будут участвовать в голосовании, они еще будут вкладывать в проект свой личный труд», – подчеркнул Олег Николаев.

Чтобы узнать мнение людей, проведут онлайн-голосование. В нем примут участие 25 муниципалитетов Чувашии. Каждый житель республики сможет зайти на сайт 21.gorodsreda.ru, выбрать свой район, увидеть предложенные проекты по благоустройству и проголосовать за наиболее понравившийся.

         На сегодняшний день прошли проверку Минстроя Чувашии и загружены на портал 74 проекта. Предлагаемые варианты включают в себя благоустройство парков и скверов, центральных аллей и набережных, устройство пешеходных зон и улиц, а также размещение многофункциональных детских игровых спортивных площадок, разделенных на зоны по возрасту и интересам. В каждом муниципальном образовании жителям предстоит сделать выбор как минимум из двух объектов. Когда стартует всенародное онлайн-голосование, эти проекты увидят и смогут с ними детально ознакомиться все жители региона.

О готовящемся голосовании людей проинформируют всеми доступными способами: уличная реклама, аудио-и-видеоролики в торговых центрах, встречи с трудовыми коллективами на предприятиях, СМС-информирование, плакаты и флаеры с QR-кодами.

         Голосование по проектам благоустройства предполагает регистрацию на портале «Госуслуги». Работники всех МФЦ будут консультировать граждан, помогать им зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании.

Большая роль в этом  мероприятии отводится волонтерскому движению.  Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия населения в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона. В каждом муниципалитете республики создан волонтерский штаб голосования. В муниципальных образованиях в будние дни будут работать 52 информационные точки, в выходные и в праздничные – 78, с общим количеством волонтеров 624 человека.

 

Леонид Черкесов, депутат ГД РФ, председатель общественного совета проекта «Городская среда» регионального отделения партии «Единая Россия»:

«Во время встреч с избирателями я часто слышу вопросы о благоустройстве дворов, развитии общественно-культурного пространства. Тема формирования современной и комфортной городской среды актуальна не только для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы непосредственно участвовать в определении векторов развития. У нас не первый год действует партийный проект «Городская среда», практически совпадаюищий по целям и содержанию с тем онлайн-голосованием, которое пройдет в Чувашии с 26 апреля по 30 мая. И у нас есть отлаженные механизмы работы с волонтерами. Мы поддерживаем это начинание и поможем в его реализации».

 

         Онлайн-голосование по проектам благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут воплощены в жизнь в 2022 году.

        

 

 

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