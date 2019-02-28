Новости » Состоялось очередное десятое заседание Собрания депутатов Красноармейского района седьмого созыва

Сегодня, 1 апреля 2021 года, в администрации района состоялось десятое заседание Собрания депутатов Красноармейского района седьмого созыва. В работе заседания принял участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов. Вел заседание глава Красноармейского района Валерий Петров.

Врио начальника финансового отдела администрации района Людмила Владимирова ознакомила с проектом решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 07.12.2020 № С-4/2 «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений Наталия Иванова представила на обсуждение вопросы о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 28.02.2019 № С-37/3 «О размерах платы за землю» и об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Красноармейского района Чувашской Республики, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках

Также на заседании были рассмотрены вопросы о представлениях к награждениям.

По всем вопросам были приняты единогласные решения.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"