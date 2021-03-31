Соответствующие изменения в указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» сегодня внес руководитель региона Олег Николаев.

Согласно документу работодателям рекомендуется с 1 апреля 2021 г. переводить на дистанционную работу работников с высоким риском тяжелого заболевания. К таковым относятся лица в возрасте старше 65 лет, а также работники с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми, а также с болезнями органов дыхания, диабетом.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики