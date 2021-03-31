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Новости » С 1 апреля 2021 года в Чувашии работников с высоким риском тяжелого заболевания рекомендовано перевести на дистанционную работу

10:30 01 апреля 2021 г.

 

Соответствующие изменения в указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» сегодня внес руководитель региона Олег Николаев.

Согласно документу работодателям рекомендуется с 1 апреля 2021 г. переводить на дистанционную работу работников с высоким риском тяжелого заболевания. К таковым относятся лица в возрасте старше 65 лет, а также работники с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми, а также с болезнями органов дыхания, диабетом.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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