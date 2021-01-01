Новости » Рейды мобильных групп в районе проводятся ежедневно

31 марта 2021 года проведена проверка по исполнению рекомендаций в общественных местах в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе рейда были посещены с. Красноармейское, Караевское и Большешатьминское сельские поселения, где было обследовано 21 объект района: из них 15 торговых точек, 1 остановочный павильон, 3 образовательных учреждения и 2 почтовых отделения.

При проверки общественных мест нарушений предусмотренных положениями Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 166 не выявлено.

Обращаем внимание, что для профилактики вирусных заболеваний необходимо использовать медицинскую маску в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Все эти меры должны замедлить рост числа заболевших коронавирусом.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"