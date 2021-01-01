АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Рейды мобильных групп в районе проводятся ежедневно

09:27 01 апреля 2021 г.

31 марта 2021 года проведена проверка по исполнению рекомендаций в общественных местах в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе рейда были посещены с. Красноармейское, Караевское и Большешатьминское сельские поселения, где было обследовано 21 объект района: из них 15 торговых точек, 1 остановочный павильон, 3 образовательных учреждения и 2 почтовых отделения.

При проверки общественных мест нарушений предусмотренных положениями Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 166 не выявлено.

Обращаем внимание, что для профилактики вирусных заболеваний необходимо использовать медицинскую маску в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Все эти меры должны замедлить рост числа заболевших коронавирусом.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика