Новости » Рейды мобильных групп в районе проводятся ежедневно

09:27 01 апреля 2021 г.
31 марта 2021 года проведена проверка по исполнению рекомендаций в общественных местах в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
В ходе рейда были посещены с. Красноармейское, Караевское и Большешатьминское сельские поселения, где было обследовано 21 объект района: из них 15 торговых точек, 1 остановочный павильон, 3 образовательных учреждения и 2 почтовых отделения.
При проверки общественных мест нарушений предусмотренных положениями Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 166 не выявлено.
Обращаем внимание, что для профилактики вирусных заболеваний необходимо использовать медицинскую маску в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Все эти меры должны замедлить рост числа заболевших коронавирусом.
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"