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Новости » Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель»

09:26 01 апреля 2021 г.

С 20 по 24 апреля 2021 года в очном формате в городе Ростов-на-Дону пройдет Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель».

Участниками Фестиваля станут молодые архитекторы, дизайнеры, реставраторы, инженеры, IT-специалисты, программисты.

В рамках Фестиваля запланировано проведение двух треков: профессионального и делового.

Профессиональный трек включает в себя 11 секций по направлениям креативных индустрий, а также бизнес-направления.

Деловой трек включает в себя открытое пространство для диалога и сотрудничества между властью, бизнесом, творческим сообществом, российскими и международными экспертами в области дизайна, архитектуры, технологий и креативных индустрий.

Также в рамках профессионального трека пройдет арт-хакатон по девяти направлениям:

  • «Городские реновации»,
  • «Интерьерный дизайн»,
  • «Арт-объекты»,
  • «Графический дизайн»,
  • «Веб-дизайн»,
  • «Стрит-Арт»,
  • «Неклассическая реставрация»,
  • «Мода+дизайн»,
  • «Медиа-продюсирование».

Для участия в Фестивале необходимо выполнить творческое задание в соответствии с выбранным направлением, отправив его на адрес электронной почты arthackathon@artnobel.ru до 1 апреля 2021 года, а также пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» до 31 марта 2021 года.

Дополнительная информация о Фестивале размещена на сайте: http://www.artnobel.ru/.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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