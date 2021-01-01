Новости » Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель»

С 20 по 24 апреля 2021 года в очном формате в городе Ростов-на-Дону пройдет Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель».

Участниками Фестиваля станут молодые архитекторы, дизайнеры, реставраторы, инженеры, IT-специалисты, программисты.

В рамках Фестиваля запланировано проведение двух треков: профессионального и делового.

Профессиональный трек включает в себя 11 секций по направлениям креативных индустрий, а также бизнес-направления.

Деловой трек включает в себя открытое пространство для диалога и сотрудничества между властью, бизнесом, творческим сообществом, российскими и международными экспертами в области дизайна, архитектуры, технологий и креативных индустрий.

Также в рамках профессионального трека пройдет арт-хакатон по девяти направлениям:

«Городские реновации»,

«Интерьерный дизайн»,

«Арт-объекты»,

«Графический дизайн»,

«Веб-дизайн»,

«Стрит-Арт»,

«Неклассическая реставрация»,

«Мода+дизайн»,

«Медиа-продюсирование».

Для участия в Фестивале необходимо выполнить творческое задание в соответствии с выбранным направлением, отправив его на адрес электронной почты arthackathon@artnobel.ru до 1 апреля 2021 года, а также пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» до 31 марта 2021 года.

Дополнительная информация о Фестивале размещена на сайте: http://www.artnobel.ru/.