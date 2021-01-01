Новости » Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель»

09:26 01 апреля 2021 г.
С 20 по 24 апреля 2021 года в очном формате в городе Ростов-на-Дону пройдет Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель».
Участниками Фестиваля станут молодые архитекторы, дизайнеры, реставраторы, инженеры, IT-специалисты, программисты.
В рамках Фестиваля запланировано проведение двух треков: профессионального и делового.
Профессиональный трек включает в себя 11 секций по направлениям креативных индустрий, а также бизнес-направления.
Деловой трек включает в себя открытое пространство для диалога и сотрудничества между властью, бизнесом, творческим сообществом, российскими и международными экспертами в области дизайна, архитектуры, технологий и креативных индустрий.
Также в рамках профессионального трека пройдет арт-хакатон по девяти направлениям:
- «Городские реновации»,
- «Интерьерный дизайн»,
- «Арт-объекты»,
- «Графический дизайн»,
- «Веб-дизайн»,
- «Стрит-Арт»,
- «Неклассическая реставрация»,
- «Мода+дизайн»,
- «Медиа-продюсирование».
Для участия в Фестивале необходимо выполнить творческое задание в соответствии с выбранным направлением, отправив его на адрес электронной почты arthackathon@artnobel.ru до 1 апреля 2021 года, а также пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» до 31 марта 2021 года.
Дополнительная информация о Фестивале размещена на сайте: http://www.artnobel.ru/.