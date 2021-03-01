О готовности оказать содействие в проведении онлайн-голосования по выбору благоустраиваемых территорий сегодня на заседании межведомственной комиссии сообщил и.о. директора АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии Михаил Анисимов.

«Многофункциональные центры оснащены компьютерами с возможностью бесплатного доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, которые посетители могут использовать для самостоятельного голосования. Также специалисты МФЦ будут помогать не только зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтверждать учетную запись, но и объяснят, как можно проголосовать», – отметил Михаил Анисимов.

Напомним, что выбрать общественные пространства для благоустройства можно на специальной платформе. После регистрации через «Госуслуги» пользователь сможет проголосовать за те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в преображении.

Большая роль в данном мероприятии отводится волонтерскому движению. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.

Ранее мы писали о том, что к 30 мая жители Чувашии примут решение, какие пространства нужно благоустраивать в 2022 году.

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