В Чувашии продолжается работа по цифровизации отраслей региона. Работу по разработке стратегии и программы цифровой трансформации ответственные руководители органов власти республики обсудили 29 марта на совещании под руководством министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристины Майниной.

Открывая встречу в режиме видеоконференцсвязи, руководитель Мининформполитики Чувашии напомнила коллегам, что в ближайшее время каждое ведомство должно представить блоки по цифровизации своего направления, которые впоследствии войдут в итоговый документ. Сама стратегия должна быть готова до 1 июля текущего года. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления до 1 сентября.

Кристина Майнина сообщила, что одним из основных направлений документа станет блок по цифровизации государственного управления. «Цифровая трансформация госуправления, в первую очередь, должна отразиться на качестве взаимодействия жителей республики и органов власти, сделать систему более удобной и эффективной», - подчеркнула Кристина Андреевна.

Напомним, в инфраструктуру электронного правительства входят Единый портал госуслуг, система межведомственного электронного взаимодействия, единая система нормативной справочной информации, единая система идентификации и аутентификации. На данный момент государственные структуры пользуются различными информационными системами и данными. Оптимизировать управленческие процессы, повысить результативность деятельности органов власти поможет единый оператор инфраструктуры электронного правительства. Функции оператора планируется возложить на Центр информационных технологий Чувашской Республики. Оператором будут разработаны единые технические и технологические требования к элементам инфраструктуры электронного правительства региона.