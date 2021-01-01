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Новости » Рабочая поездка руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрия Сержантова в Красноармейский район

08:55 31 марта 2021 г.

30 марта 2021 года Красноармейский район с рабочим визитом посетил руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов. На встрече с главой администрации района Александром Кузнецовым обсуждены вопросы оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан, предоставления муниципальных нормативных правовых актов для их включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики,  качества разрабатываемых и принимаемых нормативных правовых актов.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Сержантов в зале заседаний администрации района встретился с сотрудниками районной администрации и работниками образовательных учреждений. Совместно с главой администрации А. Кузнецовым и председателем районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ С. Суховетрюк руководитель Госслужбы принял участие в торжественной церемонии награждения участников профессиональных конкурсов.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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