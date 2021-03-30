Продолжаются рабочие поездки руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции в муниципальные образования Чувашской Республики.

30 марта текущего года Дмитрий Сержантов посетил Аликовский, Вурнарский и Красноармейский районы Чувашской Республики.

Руководитель ведомства провел встречи с главами администраций муниципальных районов, главами муниципальных образований, депутатами органов местного самоуправления, представителями администраций районов, в ходе которых обсуждались вопросы призыва граждан на военную службу, демографической ситуации в Чувашской Республике, работы административных комиссий муниципальных образований, своевременности и полноты представления муниципальных нормативных правовых актов для их включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, качества разрабатываемых и принимаемых нормативных правовых актов и др.

Дмитрий Михайлович обратил внимание глав администраций муниципальных районов на своевременное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок внесения инициативных проектов. Так, в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов. Кроме того порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты также устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Право на бесплатную юридическую помощь является важнейшей составляющей конституционного права на получение квалицированной юридической помощи.

В нашей республике созданы все условия для получения бесплатной юридической помощи наименее социально незащищенными категориями граждан по вопросам, связанным, в первую очередь, с повседневными потребностями – социальное, пенсионное обеспечение, жилищные, семейные, трудовые и другие вопросы. В ходе рабочих встреч с представителями органов местного самоуправления Дмитрий Сержантов обозначил проблему недостаточного правового просвещения и правового информирования населения о праве получения бесплатной юридической помощи и рекомендовал органам местного самоуправления актуализировать работу в данном направлении.

В ходе встреч с руководителями отделов ЗАГС Дмитрий Сержантов остановился на показателях зарегистрированных смертей, рождений и расторжений браков. В рамках реализации проекта «Вместе навсегда – высшая цель семейной жизни» Дмитрий Михайлович отделам ЗАГС рекомендовал активизировать работу по организации встреч семейных пар, намеренных развестись, с психологами.

Руководитель ведомства также в Тенеевском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики провел прием граждан по личным вопросам, в ходе которого гражданам оказана бесплатная юридическая помощь.

Совместно с главой администрации Красноармейского района Александром Кузнецовым и председателем районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ С. Суховетрюк руководитель Госслужбы принял участие в торжественной церемонии награждения участников профессиональных конкурсов.