30 марта Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Экспортер года Чувашской Республики».

В приветственном слове он выразил благодарность участникам конкурса, за то, что они, не останавливаясь на достигнутом, ищут новые направления развития.

«Ориентированность на экспорт наших производственных площадок даёт возможность нам конкурировать на внутреннем рынке и покорять рынки внешние, – отметил Глава республики. – Мы готовы постоянно менять систему государственной поддержки, чтобы она была более эффективной, удобной и доступной для всех вас, чтобы вы организовывали новые производства, создавали новые рабочие места и новые продукты, которые будут завоевывать новые рынки. Если мы будем ставить перед собой такие амбициозные задачи, Чувашская Республика будет занимать достойное место в глобальной производственной цепочке».

В номинации «Экспортер года» в сфере промышленности победителем признана компания ООО «Элтех-Инжиниринг». Звание лучшего экспортера года в сфере агропромышленного комплекса получила компания ООО «КМК». Она же удостоилась диплома первой степени в номинации «Прорыв года». Лучшим экспортером года в сфере услуг стала компания ООО «ЦОУ – Сириус». Первое место в сфере высоких технологий досталось ООО «Нир Энерго». В номинации «Потенциальный экспортер года» победу праздновало ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест». Дипломы победителей по итогам 2020 года в шести номинациях получили 16 компаний. Всего на конкурс было подано 111 заявок.

Отметим, что в 2020 году внешнеторговый оборот Чувашской Республики составил почти 539 млн долларов США. Около 46% продаж от этой суммы пришлось на экспорт. Несмотря на пандемию, в прошлом году чувашские производители за границу отправили своих товаров на сумму более 248 млн долларов США. Треть поставок, или 76 млн долларов США, пришлась на малый и средний бизнес.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики