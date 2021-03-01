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Новости » Более 23 тысяч жителей Чувашии записались на вакцинацию от COVID-19 дистанционно

08:17 31 марта 2021 г.

 

Об этом сообщают в Минздраве Чувашии.

Наладить работу записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции через Портал Госуслуг, голосовой помощник и единый номер 122 – такое поручение дал первый заместитель Министра здравоохранения России Виктор Фисенко на видеоселекторном совещании с регионами.

«В Чувашии работа по дистанционной записи на вакцинацию от COVID-19 налажена и ежедневно мониторируется», – отметил министр здравоохранения региона Владимир Степанов.

На сегодня в республике на вакцинацию через Портал Госуслуг записалось более 5600 тысяч жителей республики, через единый номер 122 – свыше 5650 человек, Голосовым помощником воспользовались не менее 400 человек.

Ранее мы писали о том, что в республику поступило еще 1900 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК», а всего до конца марта Чувашия планирует получить 17 тысяч доз вакцины.

Фото: medicin.cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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