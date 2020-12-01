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Новости » В правительстве работают над началом строительства 7 школ в Чувашии

08:15 31 марта 2021 г.

 

Об этом Глава республики сообщил в ходе встречи c представителями региональных отделений политических партий, представленных в Госсовете республики.

«Первоначально в этом году мы планировали начать работу по пяти школам, но сегодня уже запустились по семи площадкам. И в целом работа идет в позитивном ключе», — отметил Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что если республика с семью проектами войдет в программу, по которой в России до 2024 года планируют построить 500 новых школ, то это в ближайшие два года позволит практически полностью решить проблему второй смены.

Напомним, Олег Николаев также на встрече с депутатами Госсовета республики отметил, что синхронные действия исполнительной и законодательной ветвей власти позволят привлекать в регион дополнительные ресурсы для реализации социальных проектов.

Ранее мы писали о том, что в 2021 году в Чувашии планируют положительную динамику по индексу промышленного производства.

Фото: cap.ru

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