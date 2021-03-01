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Новости » Олег Николаев призвал парламентские партии к содержательной конкуренции в период предвыборной кампании

15:22 30 марта 2021 г.

 

Такое предложение Глава Чувашии озвучил сегодня на встрече c представителями региональных отделений политических партий, представленных в Госсовете республики.

«В преддверии выборов я бы предложил сконцентрироваться на тех проблемах, которые волнуют ваших избирателей, сторонников ваших политических взглядов. Мы с вами должны исходить из того, что партии активно взаимодействуют с населением. Обсуждая вопросы, мы должны быть нацелены на то, чтобы выработать согласованные действия для реализации важнейших задач, стоящих перед республикой. Предлагаю выстроить эту конкуренцию на разном понимании подходов и видении достижения поставленных целей», — отметил Олег Николаев.

Напомним, что в 2021 году в Чувашии пройдут выборы трех уровней. Также Чувашинформ сообщал, что все избирательные участки республики будут оснащены видеокамерами, а за процессом голосования будут следить общественные наблюдатели.

Фото Максима Васильева (газета «Советская Чувашия»)

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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