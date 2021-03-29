25-26 марта в Краснодаре прошел научно-технический фестиваль «От винта!», который собрал на своей площадке молодых ученых из разных уголков нашей страны. Молодежь из разных регионов России представила более 500 инновационных проектов и разработок, новых инженерных решений и стартапов в области авиации, судостроения, робототехники, сельского хозяйства, устойчивого развития, социального предпринимательства, спорта, искусства и других сферах. В числе участников — молодой ученый Чувашского государственного аграрного университета — кандидат ветеринарных наук Анастасия Димитриева.

Анастасия Ивановна представила на форуме проект команды аграрного вуза «Гемоскан» — систему машинной идентификации гемопаразитов в крови животных. Проект направлен на создание программного обеспечения на основе алгоритмов машинного обучения с использованием искусственного интеллекта для диагностики заболеваний крови животных, вызванными паразитами. В рамках этого проекта команда разрабатывает программное обеспечение на основе глубокой нейронной сети и создает веб-сервис машинной идентификации и классификации клеток крови. Область применения этого принципиально нового продукта – ветеринарная лабораторная диагностика.

В команду, которая трудится над разработкой «Гемоскана», вошли молодые преподаватели Чувашского ГАУ доценты Антон Степанов, Анастасия Димитриева и студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Александр Попов, Алёна Коваленко, Дмитрий Юманов. Часть работ, выполняемых в рамках проекта, ранее поддержана Фондом содействия развитию малых форм инновационных предприятий в научно-технической сфере по программе УМНИК, Инвестиционным венчурным фондом Республики Татарстан. Проект является резидентом биомедицинского кластера Сколково.

Форум «От Винта!» стал мероприятием, открывающим Год науки и технологий в России. Участники смогли не только продемонстрировать свои научные разработки, но и обменяться опытом, мнениями, посетить мастер-классы, семинары, круглые столы. За три дня на форуме прошло около 200 таких мероприятий. Анастасия Димитриева отметила, деловой обмен опытом просто бесценен для молодых кадров — множество разнопрофильных площадок форума зажигают в парнях и девушках интерес к науке, вызывают жажду знаний.