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Новости » Олег Николаев принял участие в расширенном заседании коллегии Минпромэнерго

13:10 30 марта 2021 г.

 

Олег Николаев принял участие в расширенном заседании коллегии Минпромэнерго

29 марта Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, которое прошло в ресурсном центре АО «ЧЭАЗ».

Минпромэнерго Чувашии появилось в прошлом году спустя 10 лет после ликвидации в сентябре 2010 года. Указ о возрождении ведомства Олег Николаев в статусе врио Главы республики подписал 6 февраля 2020 года.

«Важно такое решение было принять, чтобы реализовать цельную промышленную политику на территории Чувашии. Структура нашей экономики выглядит таким образом, что именно промышленные предприятия вносят наиболее существенный вклад в ее развитие. Кроме того, в этом сегменте трудится более 25% трудоспособного населения, что тоже имеет важное значение», – сказал Глава региона, выступая на расширенном заседании ведомственной коллегии.

В числе ориентиров на ближайшую перспективу он обозначил значимость поддержки инноваций. «Наша нацеленность на инновации, их использование в повседневной жизни даст нам очень хорошее преимущество», – сказал Олег Николаев.

В целом руководитель региона дал положительную оценку деятельности предприятий и их разработкам. «Благодаря усилиям руководителей промышленных предприятий мы находимся на верхних строчках по коэффициенту внедрения инновационных решений, которые есть на территории Чувашии. С другой стороны, не менее важный факт, по самим инновациям республика традиционно находится на достаточно высоких позициях», – отметил Глава республики. Это, по его словам, заслуга фундаментального подхода предприятий Чувашии к развитию инновационной деятельности с учетом нацеленности на долгосрочную перспективу.

Со вступительным словом к участникам расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и энергетики Чувашии также обратился председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолий Аксаков.

Доклад об итогах развития отрасли в 2020 году представил министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов.

Он отметил, что в прошедшем году существенное влияние на экономику региона оказали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Как следствие, произошел спад промышленного производства, в том числе в обрабатывающей промышленности.

При этом индекс промышленного производства в 2020 году в Чувашии составил 97,6%, что выше, чем в среднем по России (97,1%). Среди регионов ПФО по индексу промышленного производства в 2020 году республика заняла 6 место.

«В промышленном комплексе республики занято 73,7 тысяч человек.  Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах за 2020 год составила 32,8 тыс. рублей (рост к 2019 году 3,1%). Наиболее высокая заработная плата в 2020 году достигнута в отраслях по производству электронных и оптических изделий - 52,5 тыс. рублей, электрического оборудования - 40,1 тыс. рублей, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 39 тыс. рублей», - отметил министр промышленности и энергетики Чувашии.

  

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

  Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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