Новости » Депутаты идут в кандидаты

Алена Аршинова готова пройти испытание предварительным голосованием

На предварительное голосование за кандидатов в Госдуму РФ от «Единой России» в Чувашии зарегистрировался второй претендент. Им стала секретарь регионального отделения партии Алена Аршинова, действующий депутат федерального парламента.

- Наша партия проводит предварительное голосование уже не первый раз, - говорит Алена Аршинова. – Это единственная партия, которая принимает решение о выдвижении своих кандидатов не кулуарно, а исходит из предпочтений людей. Люди выбирают, а партия – выдвигает. Я пришла к решению принять участие в предварительном голосовании абсолютно осознанно. У меня за плечами уже есть определенный опыт реализованных проектов. Знаю, что делать дальше, где можно привлечь больше ресурсов в республику, на чем сделать акцент. Я готова презентовать свою программу жителям республики и для меня важно быть услышанной и получить оценку от них. Такая же возможность сегодня есть у других, у каждого активного жителя.

Секретарь регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» подчеркнула, что сегодня партия обновляется, ей нужны новые лица. В партии рассчитывают, что ее кандидатами станут волонтеры, которые хорошо зарекомендовали себя во время пандемии, пришли на помощь врачам, учителям, пожилым людям.

- Мы чтим наших старожилов, тех, кто работал до нас и работает сейчас вместе с нами. В то же время для нас важно, чтобы в предварительном голосовании приняло участие как можно больше активных ответственных граждан, – отметила Алёна Аршинова. – Власть должна обновляться. В прошлом году, например, состав депутатов Чебоксарского собрания обновился в том числе за счет волонтеров. Важно, что эти люди умеют работать в команде вместе с главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым, вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Ранее документы на предварительное голосование за кандидатов в Госдуму РФ предоставил Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашской республики. Есть участник предварительного голосования за кандидатов в Госсовет Чувашии – главврач «Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Николай Николаев.

Напомним, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом году для проведения своего предварительного голосования выбрала самую открытую систему, когда кандидатом от партии может стать любой гражданин, член «Единой России» или беспартийный. Заявления от тех, кто хочет стать кандидатом от партии на осенних выборах принимаются до 29 апреля. А с 24 по 30 апреля абсолютно любой избиратель может проголосовать за того, кого посчитает самым достойным кандидатом. Этот человек получит от «Единой России» возможность баллотироваться на выборах депутатов Госдумы РФ и Госсовета Чувашии, которые состоятся 19 сентября этого года.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"