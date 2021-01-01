Новости » Жителей Чувашии приглашают проголосовать за молодежного IT-омбудсмена

В России стартовало голосование за кандидатов на пост молодёжного цифрового омбудсмена. Его роль - защищать интересы молодёжи в цифровой среде.

Выборы IT-лидера молодого поколения проходят в рамках молодёжного форума по управлению Интернетом Youth RIGF, который состоится 6 апреля. Идея учредить пост молодёжного цифрового омбудсмена родилась, чтобы дать молодым людям возможность на постоянной основе вести доверительный диалог со своим представителем. Молодежный уполномоченный подскажет, что делать, если вы подверглись травле в соцсетях, куда обратиться, когда личные данные перешли на нежелательный сайт, как заявить о проблеме в онлайн-пространстве так, чтобы это услышали ведущие игроки в IT-сфере. Омбудсмен будет находиться в постоянном взаимодействии с молодёжью, государственными органами и представителями НКО, выступая связующим звеном и налаживая их коммуникацию.

Реализовав эту инициативу, Россия войдёт в число стран с передовым опытом по защите прав и интересов молодых пользователей в цифровой среде. Похожие проекты уже воплощаются, к примеру, в Австралии, Ирландии и Англии.

Кандидаты на пост IT-омбудсмена номинированы ведущими российскими вузами и общественными организациями. В своих программах молодые люди рассказали о своём видении основных задач и первых предполагаемых шагах на данном посту. Познакомиться с кандидатами и отдать свой голос за самого достойного можно по ссылке http://youth.rigf.ru/#ombudsman.

По результатам предварительного голосования на сайте Youth RIGF будет сформирован рейтинг кандидатов. Они выступят на Первом молодежном форуме по управлению интернетом на площадке Сколтеха. Победитель будет определён экспертным жюри, состоящим из авторитетных представителей IT-отрасли.