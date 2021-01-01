АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Жителей Чувашии приглашают проголосовать за молодежного IT-омбудсмена

10:01 30 марта 2021 г.

В России стартовало голосование за кандидатов на пост молодёжного цифрового омбудсмена. Его роль - защищать интересы молодёжи в цифровой среде.

Выборы IT-лидера молодого поколения проходят в рамках молодёжного форума по управлению Интернетом Youth RIGF, который состоится 6 апреля. Идея учредить пост молодёжного цифрового омбудсмена родилась, чтобы дать молодым людям возможность на постоянной основе вести доверительный диалог со своим представителем. Молодежный уполномоченный подскажет, что делать, если вы подверглись травле в соцсетях, куда обратиться, когда личные данные перешли на нежелательный сайт, как заявить о проблеме в онлайн-пространстве так, чтобы это услышали ведущие игроки в IT-сфере. Омбудсмен будет находиться в постоянном взаимодействии с молодёжью, государственными органами и представителями НКО, выступая связующим звеном и налаживая их коммуникацию.

Реализовав эту инициативу, Россия войдёт в число стран с передовым опытом по защите прав и интересов молодых пользователей в цифровой среде. Похожие проекты уже воплощаются, к примеру, в Австралии, Ирландии и Англии.

Кандидаты на пост IT-омбудсмена номинированы ведущими российскими вузами и общественными организациями. В своих программах молодые люди рассказали о своём видении основных задач и первых предполагаемых шагах на данном посту. Познакомиться с кандидатами и отдать свой голос за самого достойного можно по ссылке http://youth.rigf.ru/#ombudsman.

По результатам предварительного голосования на сайте Youth RIGF будет сформирован рейтинг кандидатов. Они выступят на Первом молодежном форуме по управлению интернетом на площадке Сколтеха. Победитель будет определён экспертным жюри, состоящим из авторитетных представителей IT-отрасли.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика