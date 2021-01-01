Новости » В России стартовал третий сезон конкурса "Цифровой прорыв"

Организаторы самого масштабного командного соревнования для IT-специалистов «Цифровой прорыв» объявили о старте его третьего сезона. В прошлом году в ведущем проекте платформы «Россия - страна возможностей» приняли участие более 45 тысяч человек из 85 регионов страны.

Для опытных специалистов участие в «Цифровом прорыве» - это получение новых карьерных возможностей посредством решения реальных практических задач бизнеса и государства. Начинающие специалисты приобретают здесь новые знания и навыки, налаживают связи с экспертами IT-индустрии. Призовой фонд конкурса 2021 года - 55 миллионов рублей.

«Цифровой прорыв» вновь пройдет в формате хакатонов — форумов, в ходе которых команда специалистов ведет совместную работу над решением той или иной проблемы. К проектам всё также будет применяться преимущественно кейсовый подход. Особое внимание в новом сезоне организаторы планируют уделить работе с проектами участников. Каждую команду конкурса ждет масштабная образовательная программа из онлайн-курсов и региональных интенсивов.

«Участие в «Цифровом прорыве» для любого IT-специалиста, будь то профессионал или новичок, - это реальная возможность выделиться, найти единомышленников, реализовать свои самые смелые идеи, получить оценку топовых отраслевых экспертов и внушительную финансовую поддержку», - подчеркнула министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Хакатоны «Цифрового прорыва» будут проходить с апреля по ноябрь, всего ожидается 8 тематических полуфиналов. Итоги планируют подвести в декабре.