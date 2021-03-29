27 марта, в очередной День здоровья и спорта, свои гостеприимные двери для всех желающих открыли республиканские и муниципальные физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, крытые катки и спортзалы.

Более 56 тысяч жителей республики в этот день предпочли провести выходной день с пользой для здоровья. Традиционно самыми востребованными оказались плавательные бассейны, тренажёрные залы, крытые ледовые катки. К примеру, только сеансы плавания в этот день посетили более 29 тысяч человек.

Помимо бесплатного предоставления услуг на спортивных объектах было организовано 94 массовых физкультурно-спортивных мероприятия. Так, в Новочебоексарске прошло первенство города по волейболу, в Козловке - фестиваль ГТО, в Канашском районе - соревнования по лыжным гонкам, в Шемурширском районе - первенство района по волейболу, в Шумерле и Чебоксарском районе – первенства муниципалитетов по плаванию.

В целях активного приобщения жителей региона к занятиям физической культурой и спортом в спортивных объектах проводились мастер-классы по базовым и приоритетным видам спорта.

Отрадно, что с каждым проведенным Днем здоровья и спорта все больше семей республики проводит свой досуг на объектах спорта. Например, в минувшую субботу было проведено 52 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятия для родителей с детьми: фестивали, веселые старты, комбинированные эстафеты. В мероприятиях приняло участие более 4,5 тысяч человек в составе 900 активных семей региона.

Следующий республиканский День здоровья и спорта пройдет 24 апреля.