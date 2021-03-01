На днях врачи побывали в Канашской и Янтиковской центральной районной больницах. Об этом сообщают в Минздраве Чувашии.

В составе специализированной мобильной бригады Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн пациентов принимали врач-невролог, врач-уролог, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог и врач-гериатр. По итогам выезда они проконсультировали 78 граждан из числа ветеранов и приравненных к ним категорий.

Такие выезды в районы продолжатся вплоть до 76-летней годовщины Дня Победы. Следующий выезд запланирован на 1 апреля в Вурнарскую центральную районную больницу.

Ранее мы писали о том, что на заводе имени В. И. Чапаева прошел выездной «День здоровья» по профилактике онкологических заболеваний.

Фото: cap.ru