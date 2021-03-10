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Новости » В Новочебоксарске 78 процентов тепловых сетей старше 20 лет

14:34 29 марта 2021 г.

 

Значительная доля существующих сетей Чувашии нуждается в замене. Тепловые сети старше 20 лет составляют 58% всех сетей города Чебоксары и 78% — города Новочебоксарска.

«За 2020 год и начало 2021 года произошло на тепловых сетях порядка 86 аварий. Износ очень большой, потери тепла большие. Если мы не найдём средств и возможностей для того, чтобы модернизировать всю систему, то с каждым годом проблема будет только нарастать. Мы возлагаем большие надежды на проект «Т Плюс». Около 3 млрд рублей должно быть вложено в модернизацию теплового хозяйства города. Мы должны предусмотреть определённые гарантии для каждого жителя Новочебоксарска», — отметил, отвечая на вопросы журналистов глава администрации города-спутника.

В декабре прошлого года Новочебоксарск и Чебоксары отнесены к ценовым зонам теплоснабжения с регулированием по методу «альтернативной котельной». Это законодательно закрепленный и рекомендуемый Минэнерго России механизм гарантированного возврата вложений.

Об этом сегодня на правительственной планерке сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

В ноябре 2020 года «Т Плюс» обратилось в администрацию города Чебоксары с частной концессионной инициативой в отношении объектов теплоснабжения города Чебоксары сроком на 25 лет. Компания предлагает реконструировать и переложить 100% сетей теплоснабжения, построить 7 новых газовых котельных, автоматизировать 33 котельные, модернизировать 38 ЦТП, камер смешения и насосных станций.

Ранее мы писали, что Олег Николаев обозначил необходимость модернизации тепловых сетей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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