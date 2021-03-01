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Новости » Заявки на заключение концессионного соглашения принимаются до 5 апреля

14:34 29 марта 2021 г.

 

19 февраля администрацией города Чебоксары объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города. До 5 апреля 2021 года любой потенциальный инвестор может подать заявку на участие в конкурсе.

Главный результат концессионного соглашения  — повышение показателей надежности и энергоэффективности муниципальных источников теплоснабжения и тепловых сетей.

При этом среднее изменение платы граждан за коммунальные услуги в г. Чебоксары в период действия концессионного соглашения не должно превысить индекс роста потребительских цен.

Ранее мы писали, что в Новочебоксарске 78 процентов тепловых сетей старше 20 лет.

 

Фото: Дмитрий Ковалёв

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