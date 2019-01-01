Новости » Очередное заседание антитеррористической комиссии

Сегодня, 29 марта 2021 года, в администрации Красноармейского района прошло заседание районной антитеррористической комиссии. Вел заседание комиссии глава администрации Красноармейского района А. Кузнецов.

Об обеспечении антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств учреждений образования выступила заместитель главы администрации района – начальник отдела образования С. Григорьева.

Начальник отдела социального развития и архивного дела Р. Осипова доложила о выполнении «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» в Красноармейском районе.

Александр Кузнецов поручил принять дополнительные меры по антитеррористической защищенности учреждений образования, провести инструктаж с персоналом учреждений по действиям в чрезвычайных ситуациях; усилить работу с родителями по антитеррористической безопасности и профилактике экстремизма; продолжить выполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района