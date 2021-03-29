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Новости » Участники из Чувашии завоевали больше всего побед на фестивале «Театральное Приволжье»

12:38 29 марта 2021 г.

 

Участники из Чувашии завоевали больше всего побед на фестивале «Театральное Приволжье»

27 марта, в Международный день театра, в прямом эфире были подведены итоги Окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Были названы лучшие режиссеры, актеры и актрисы, участвующие в фестивале, лучшие спектакли в детском и молодежном направлениях, лучший спектакль на тему Великой Отечественной войны, а также победители конкурса афиш.

В нынешнем фестивале приняли участие 416 театральных коллективов, это более 4000 участников. Общее количество участников от Чувашской Республики на региональном этапе — 141 человек, 18 театральных коллективов.

Победителей окружного этапа фестиваля определили путем голосования. В «копилке» Чувашской Республики наибольшее количество побед:

  • Лучшая актриса в детском спектакле — Дарья Фомина;
  • Лучшая актриса в молодежном спектакле — Кристина Никифорова;
  • Лучший актер в молодежном спектакле — Александр Чернов;
  • Лучшая режиссерская работа в молодежном спектакле «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса — Дмитрий Миронов;
  • Детский спектакль «Оскар и розовая дама» театрального коллектива «Станиславский.com», детская актерская школа Ольги Савельевой — 3 место в номинации «Лучший детский спектакль». Получает грант в размере 100 тысяч рублей.
  • Спектакль «Страна слепых» Межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» — победитель Окружного фестиваля в номинации «Лучший молодёжный спектакль»! Лучший в ПФО студенческий театр получает грант в размере 200 тысяч рублей.

«Благодаря своему таланту и высочайшему мастерству участники из Чувашии достигли больших результатов на Окружном фестивале «Театральное Приволжье», — отмечает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной пролитики Алла Салаева. — От всей души их поздравляю и желаю дальнейших успехов в творческой жизни, пусть она будет еще более богатой и насыщенной!»

Торжественное награждение победителей состоится в Ижевске.

Полную видеоверсию оглашения победителей окружного Фестиваля можно посмотреть здесь.

БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии является региональным координатором окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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