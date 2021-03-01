Встреча Главы Чувашии с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко состоялась вчера в Москве. Обсуждили детали участия финансового института в разработке стратегии пространственного развития Чебоксарской агломерации.

АО «ДОМ.РФ» развивает направления, которые позволяют создавать выгодные условия покупки жилья, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать городскую среду. «Мы имеем огромные инструменты, возможности для поддержки жилищного строительства, доступности жилья, ипотечных проектов, создания инфраструктуры. Готовы поддерживать регион в этих вопросах, разработать стандарты комплексного освоения, финансировать создание комфортных условий», – уточнил Виталий Мутко.

Стороны сошлись во мнении, что комплексный подход позволит реализовать множество задач, касающихся развития и благоустройства столицы региона и окрестностей, повышения качества жизни граждан и получить максимальный социальный эффект, сэкономив бюджетные средства.

«Мы обсудили возможность разработки мастер-плана развития города Чебоксары и агломерации, которая охватывает город Чебоксары. Это нужно, чтобы установить единые стандарты застройки и принципы развития территории с учетом современных стандартов урбанизации», — пояснил Олег Николаев.

Глава Чувашии также предложил государственной компании «ДОМ.РФ» оказать помощь в проведении конкурса на разработку архитектурной концепции реконструкции Чувашского государственного театра оперы и балета.

Ранее мы писали, что Олег Николаев и Виталий Мутко обсудили условия новой программы льготной ипотеки.

Фото: cap.ru