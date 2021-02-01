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Новости » Новые троллейбусы «Горожанин» продолжают поступать в Чувашию

08:11 29 марта 2021 г.

 

Уже 63 новых троллейбуса «Горожанин» поступили в Чувашию из запланированных 68.

Из всей партии троллейбусов 16 последних имеют отличительную особенность, заключающуюся в способности работать на увеличенном автономном ходу. Внешне они ничем не отличаются от уже поступивших: низкий пол, большая вместимость, информационные табло, камеры наблюдения, «гнезда» для зарядки гаджетов, удобные сиденья. Троллейбусы также адаптированы для маломобильных групп населения.

«В настоящее время идет приемка вновь поступивших троллейбусов, оставшиеся 5 прибудут до конца этого месяца» — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Напомним, что договоренность о поставке троллейбусов была достигнута на встрече руководителя региона Олега Николаева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, а распоряжение о выделении республике 1,2 млрд рублей из резервного фонда на обновление городского электротранспорта подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

 

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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