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Новости » Олег Николаев прокомментировал ситуацию с отзывом лицензии у банка «Мегаполис»

08:10 29 марта 2021 г.

 

«Правительство Чувашской Республики сделает все возможное для того, чтобы защитить права вкладчиков банка «Мегаполис». Это второй случай, когда Центробанк отзывает лицензию кредитной организации из Чувашии. Нарушения выявлены в деятельности московского офиса», — заявил Глава Чувашии в своем официальном аккаунте в Инстаграм.

Он пояснил, что, будучи депутатом Государственной Думы Российской Федерации, вместе с Анатолием Аксаковым, также представляющим в Госдуме Чувашию, участвовал в разработке федерального закона, который защитил права социальных организаций.

«К сожалению, он не вступил силу до ситуации с «Чувашкредитпромбанком». Сейчас число субъектов, которые попадают под систему страхования, расширено. Защищены вклады товариществ собственников жилья, благотворительных фондов, религиозных организаций, некоммерческих организаций социальной направленности и пр. Они будут включены в перечень кредиторов первой очереди», — пояснил суть принятой законодательной инициативы Олег Николаев.

Галва Чувашии обещал провести на следующей неделе совещание по ситуации с банком «Мегаполис».

Ранее мы писали, что выплаты по банку «Мегаполис» начнутся не позднее 9 апреля.

 

Фото: cap.ru

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