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Новости » Благодаря инициативам Олега Николаева и Анатолия Аксакова выплаты по вкладам в банке «Мегаполис» получат малый бизнес и НКО

15:02 26 марта 2021 г.

 

На этом акцентировал внимание первый заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии Михаил Ноздряков, комментируя ситуацию с отзывом Центробанком лицензии у банка «Мегаполис».

«Вспоминая историю Чувашкредипромбанка, ситуация поменялась. После того негативного события была законодательная инициатива на тот момент депутата Олега Николаева, сейчас Главы Чувашской Республики, и депутата Анатолия Аксакова. В мае прошлого года был внесен, согласован и принят законопроект, а после вступил в силу федеральный закон, где была существенно расширена категория тех, кто подпадает под закон о страховании вкладов. Туда были включены также малые предприятия, которые находятся в реестре, и некоммерческие организации, в том числе благотворительные, религиозные организации, товарищества собственников жилья. Поэтому удар будет не такой сильный, как в случае с Чувашкредитпромбанком», — пояснил Михаил Ноздряков.

Он также отметил, что республика следит за развитием ситуации, что выплаты возмещений по вкладам до 1 млн 400 тысяч рублей начнутся не позднее 9 апреля.

Ранее мы писали, что 95% вкладчиков Чувашкредитпромбанка первой очереди получат возмещения по вкладам к июню этого года.

 

Фото: minfin.cap.ru

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