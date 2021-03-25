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Новости » Условия новой программы льготной ипотеки станут известны до конца марта

11:35 26 марта 2021 г.

 

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев после рабочей встречи с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

На реализацию льготной региональной программы Чувашия и ДОМ.РФ совместно могут выделить порядка полумиллиарда рублей до 2024 года, сообщает республиканский портал органов власти. Предполагается, что воспользоваться программой можно будет и для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, сегодня в регионе действует программа льготной ипотеки под 6,5%, оператор которой ДОМ.РФ, по которой жителям предоставлено жилищных кредитов более чем на 10,9 млрд. руб.

Также в ходе рабочей встречи Олег Николаев и Виталий Мутко обсудили развитие арендного жилья в Чувашии.

 

Фото: pixabay.com

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