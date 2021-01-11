С 1 января 2021 г. вступило в силу постановление Правительства России, устанавливающее размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год.

Для граждан, признанных в установленном порядке безработными, минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей. Пособие в минимальном размере назначается гражданам, которые:

впервые ищут работу (ранее не состояли в трудовых отношениях);

более 1 года без работы;

до обращения в ЦЗН состояли в трудовых отношениях менее 26 недель;

уволены за виновные действия;

прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность;

прекратили работу по договорам гражданско-правового характера.

Минимальный размер пособия назначается сроком на 3 месяца, за исключением граждан предпенсионного возраста, состоявших в трудовых отношениях менее 26 недель за год до обращения в службу занятости. Для этой категории граждан предусмотрен период выплаты пособия по безработице сроком 12 месяцев. Гражданам предпенсионного возраста, имеющим перерыв в работе более года или уволенным за виновные действия, пособие по безработице назначается сроком на 3 месяца.

Для граждан, признанных в установленном порядке безработными, состоявших в трудовых отношениях более 26 недель за год до обращения в службу занятости, пособие по безработице рассчитывается в процентном отношении к средней заработной плате за последние 3 месяца по последнему месту работы.

в первые 3 месяца – в размере 75% от заработка, но не выше 12 130 рублей;

следующие 3 месяца – 60% от заработка, но не выше 5 000 рублей. Безработным гражданам, состоящим на учете перерасчет будет произведен с 1 января 2021 года.

Срок выплаты пособия по безработице для данной категории граждан (за исключением граждан предпенсионного возраста) составляет 6 месяцев.

Для граждан предпенсионного возраста, состоявших в трудовых отношениях более 26 недель за год до обращения в службу занятости, пособие по безработице назначается сроком на 12 месяцев и рассчитывается в процентном отношении к средней заработной плате за последние 3 месяца по последнему месту работы следующим образом: