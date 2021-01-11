С 1 января 2021 г. вступило в силу постановление Правительства России, устанавливающее размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год.
Для граждан, признанных в установленном порядке безработными, минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей. Пособие в минимальном размере назначается гражданам, которые:
- впервые ищут работу (ранее не состояли в трудовых отношениях);
- более 1 года без работы;
- до обращения в ЦЗН состояли в трудовых отношениях менее 26 недель;
- уволены за виновные действия;
- прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность;
- прекратили работу по договорам гражданско-правового характера.
Минимальный размер пособия назначается сроком на 3 месяца, за исключением граждан предпенсионного возраста, состоявших в трудовых отношениях менее 26 недель за год до обращения в службу занятости. Для этой категории граждан предусмотрен период выплаты пособия по безработице сроком 12 месяцев. Гражданам предпенсионного возраста, имеющим перерыв в работе более года или уволенным за виновные действия, пособие по безработице назначается сроком на 3 месяца.
Для граждан, признанных в установленном порядке безработными, состоявших в трудовых отношениях более 26 недель за год до обращения в службу занятости, пособие по безработице рассчитывается в процентном отношении к средней заработной плате за последние 3 месяца по последнему месту работы.
- в первые 3 месяца – в размере 75% от заработка, но не выше 12 130 рублей;
- следующие 3 месяца – 60% от заработка, но не выше 5 000 рублей. Безработным гражданам, состоящим на учете перерасчет будет произведен с 1 января 2021 года.
Срок выплаты пособия по безработице для данной категории граждан (за исключением граждан предпенсионного возраста) составляет 6 месяцев.
Для граждан предпенсионного возраста, состоявших в трудовых отношениях более 26 недель за год до обращения в службу занятости, пособие по безработице назначается сроком на 12 месяцев и рассчитывается в процентном отношении к средней заработной плате за последние 3 месяца по последнему месту работы следующим образом:
- первые 3 месяца в размере 75% от заработка;
- следующие 4 месяца – 60% от заработка,
- до окончания периода выплат – в размере 45% от заработка, но не выше 12 130 рублей. Таким образом, максимальная величина пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста ограничивается суммой 12 130 рублей в течение всего периода выплат.