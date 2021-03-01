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Новости » ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

10:35 26 марта 2021 г.

 

Об этом стало известно сегодня. «Банк «Мегаполис» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По результатам проведенных Банком России контрольных мероприятий по закупке иностранной валюты установлены неоднократные факты неотражения Банком «Мегаполис» указанных операций в бухгалтерском учете и отчетности», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Претензии ЦБ связаны связаны с работой московских офисов «Мегаполиса», по работе банка в Чувашии у регулятора вопросов нет.

Правительство республики в курсе ситуации и намерено работать с вкладчиками банка в ручном режиме. Так же, как сейчас идет работа и по обанкротившемуся в 2019 году Чувашкредитпромбанку.

Выплаты вкладчикам ЧКПБ Глава Чувашии Олег Николаев держит на личном контроле. Он несколько раз встречался с руководством Агентства по страхованию вкладов. На данный момент по Чувашкредитпробанку закрыты обязательства перед более чем 90% кредиторов первой очереди.

По ситуации с банком «Мегаполис» Центробанк отмечает, что «Мегаполис» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплату вкладов будет производить Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

 

Фото: на-связи.ру

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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