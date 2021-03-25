25 марта Глава Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей командировки в Москву встретился с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

Стороны обсудили возможность запуска в регионе совместной программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан. Бюджет этой программы может составить до полумиллиарда рублей до 2024 года. Кроме того, региональным застройщикам станет доступен новый механизм финансирования жилищного строительства с помощью инфраструктурных облигаций.

Указанные договоренности достигнуты в развитие генерального соглашения о намерениях сотрудничества, заключенного сторонами в декабре 2020 года.

Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ, сотрудничество госкорпорации и Чувашской Республики активизирует в регионе жилищное строительство, выполненное по стандартам комплексного развития территории и сделает покупку квартиры более доступной для жителей.

Виталий Мутко отметил, что Чувашская Республика показывает хорошие темпы по переходу на проектное финансирование строительства. 76% строящегося в республике возводится с использованием счетов эскроу. При содействии ДОМ.РФ региону было передано порядка 110 гектаров федеральной земли, из которых 44,6 га - для бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Регион активно включился в освоение этой территории – были сформированы 230 участков, на которых уже построены сети электроснабжения, установлены подстанции, осуществляется газификация. После завершения обеспечения инфраструктурой участки будут переданы семьям, воспитывающим трех и более детей.

В ходе встречи Глава Чувашской Республики Олег Николаев предложил Фонду ДОМ.РФ принять участие в разработке мастер-плана развития Чебоксарской агломерации и оказать помощь в проведении конкурса на разработку архитектурной концепции реконструкции Чувашского государственного театра оперы и балета. Эти проекты потребуют порядка 70 млн рублей, и могут быть выполнены на условиях софинансирования.

«Сегодня мы детально обсудили конкретные направления совместной работы, нацеленной на улучшение жилищных условий жителей республики. Для этого необходимо активизировать жилищное строительство в регионе, в том числе, за счет инвестиций в строительство с помощью механизма инфраструктурных облигаций. У нас также есть ряд и других проектов, возможности реализации которых пока обсуждаются. Например, создание в регионе пула арендного жилья, в том числе с льготной составляющей. Такие проекты могут позволить улучшить условия проживания чебоксарцев, которые пока не могут позволить себе купить собственную квартиру», – отметил Глава республики Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Фото пресс-службы АО «ДОМ.РФ»