25 марта 2021 года в Красноармейском районе прошла районная агроинженерная конференция. Мероприятие это традиционное, которое проводится ежегодно перед началом весенних полевых работ. Ход подготовки к посевной, о мерах по её организованному проведению стал основной темой обсуждения на конференции с руководителями сельскохозяйственных организаций и главами крестьянских (фермерских) хозяйств района.

Открывая совещание, глава администрации Александр Кузнецов озвучил основные задачи по проведению весеннего сева текущего года. По словам Александра Николаевича, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах яровой сев планируется провести на площади 11609 га. Под урожай 2021 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 5356 га, в том числе пшеница озимая – 5245 га и рожь – 111 га. Для весеннего сева засыпана 2281 тонна семян зерновых культур, что составляет 100 % к плану. На 25 марта соответствует посевным кондициям 2190 тонн или 96% от подготовленного семенного материала. Завезена 131 тонна элитных семян зерновых и зернобобовых культур и 60 тонн картофеля. Темпы приобретения минеральных удобрений выше прошлогоднего уровня, хозяйствами приобретено 1780 тонн удобрений, что в переводе на действующее вещество составляет 778 тонн или 92% от потребности. Закупка минеральных удобрений и ГСМ продолжается.

Александр Кузнецов пожелал всем успехов, хорошей погоды и отметил, что красноармейские аграрии способны провести весеннюю посевную кампанию в сжатые сроки и качественно, с соблюдением всех агротехнических требований и требований техники безопасности.

На конференции также участвовали представители Чувашского НИИСХ – филиала ФГБНУ Северо-Востока, филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, Казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновация» и Федерального государственного бюджетного учреждения государственный центр агрохимической службы «Чувашский», в своих выступлениях они затронули основные проблемные вопросы в сельском хозяйстве.

В целом, для сельских тружеников района агроинженерная конференция прошла плодотворно, они получили квалифицированные ответы на все их интересующие вопросы.

Красноармейский район Чувашской Республики