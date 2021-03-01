6,1 млн просмотров набрал на этой неделе видеоролик журналиста редакции Канашской районной газеты Артемия Мясникова в социальной сети TikTok. Сейчас у него уже 89,5 тыс. подписчиков и цифра эта растет с каждым днем.

Популярность на просторах Интернета Артем Мясников завоевал благодаря сюжетным роликам, которые снимает вместе с друзьями. Чаще всего про деревенскую жизнь. Его поклонники – не только жители Чувашии, но и Казахстана, Беларуси, Украины. Приходят комментарии из Индонезии, Африки, арабских и азиатских стран.

Кроме своей личной страницы, Артем продвигает в TikTok аккаунт редакции газеты. Пока его популярность не велика, но коллектив работает над наращиванием аудитории.

Между тем, у газет «Канаш» и «Канаш ен» самая большая интернет-аудитория в социальной сети ВКонтакте – 7,3 тыс. друзей, в Одноклассниках – 5,6 тыс., в Instagram – 5,3 тыс. Созданы каналы в Яндекс Дзен и Facebook.

Как говорит руководитель редакции Канашской районной газеты Людмила Шурекова, сейчас нельзя игнорировать Интернет, нужно стараться пользоваться его возможностями максимально.

«Аудитория печатных изданий, сайта, соцсетей – абсолютно разная, разные у них и преимущества, используя которые, мы сможем донести оперативную, актуальную информацию о нашей республике до большего числа людей», — отмечает она.

Ранее мы писали, что в Чувашии может появиться «ТикТок Парк».