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Новости » Редакции СМИ Чувашии осваивают TikTok

08:04 26 марта 2021 г.

 

6,1 млн просмотров набрал на этой неделе видеоролик журналиста редакции Канашской районной газеты Артемия Мясникова в социальной сети TikTok.  Сейчас у него уже 89,5 тыс. подписчиков и цифра эта растет с каждым днем.

Популярность на просторах Интернета Артем Мясников завоевал благодаря сюжетным роликам, которые снимает вместе с друзьями. Чаще всего  про деревенскую жизнь. Его поклонники – не только жители Чувашии, но и Казахстана, Беларуси, Украины. Приходят комментарии из Индонезии, Африки, арабских и азиатских стран.

Кроме своей личной страницы, Артем продвигает в TikTok аккаунт редакции газеты. Пока его популярность не велика, но коллектив работает над наращиванием аудитории.

Между тем, у газет «Канаш» и «Канаш ен» самая большая интернет-аудитория в социальной сети ВКонтакте – 7,3 тыс. друзей, в Одноклассниках – 5,6 тыс., в Instagram – 5,3 тыс. Созданы каналы в Яндекс Дзен и Facebook.

Как говорит руководитель редакции Канашской районной газеты Людмила Шурекова, сейчас нельзя игнорировать Интернет, нужно стараться пользоваться его возможностями максимально.

«Аудитория печатных изданий, сайта, соцсетей – абсолютно разная, разные у них и преимущества, используя которые, мы сможем донести оперативную, актуальную информацию о нашей республике до большего числа людей», — отмечает она.

Ранее мы писали, что в Чувашии  может появиться «ТикТок Парк».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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