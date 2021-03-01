АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » 783 волонтера из Чувашии готовы присоединиться к проекту по голосованию за объекты благоустройства

08:03 26 марта 2021 г.

 

За месяц в команду добровольцев по поддержке общероссийского голосования за объекты благоустройства зарегистрировались более 32 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше запланированного набора в 13 тысяч добровольцев. В Чувашии желание помогать проекту на портале проявили 783 волонтера.

Добровольцы будут консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства.

В муниципальных образованиях республики в будние дни будут работать 52 информационные точки, в выходные и в праздничные – 78 с общим количеством волонтеров 624 человека. Региональный волонтерский штаб действует на базе Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашии.

 Чтобы помочь как можно большему количеству граждан участвовать в жизни своих городов, будет проводиться единое онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно пройдет на специальной платформе za.gorodsreda.ru и в один и тот же для всех регионов срок — с 26 апреля по 30 мая.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Отметим, рейтинговое голосование проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев предложил строить работу по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» так, чтобы жители республики почувствовали вовлеченность и учет их мнения в осуществлении этих важных преобразований.

 

Фото: za.gorodsreda.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика