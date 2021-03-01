За месяц в команду добровольцев по поддержке общероссийского голосования за объекты благоустройства зарегистрировались более 32 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше запланированного набора в 13 тысяч добровольцев. В Чувашии желание помогать проекту на портале проявили 783 волонтера.

Добровольцы будут консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства.

В муниципальных образованиях республики в будние дни будут работать 52 информационные точки, в выходные и в праздничные – 78 с общим количеством волонтеров 624 человека. Региональный волонтерский штаб действует на базе Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашии.

Чтобы помочь как можно большему количеству граждан участвовать в жизни своих городов, будет проводиться единое онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно пройдет на специальной платформе za.gorodsreda.ru и в один и тот же для всех регионов срок — с 26 апреля по 30 мая.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Отметим, рейтинговое голосование проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев предложил строить работу по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» так, чтобы жители республики почувствовали вовлеченность и учет их мнения в осуществлении этих важных преобразований.

Фото: za.gorodsreda.ru