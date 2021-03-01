По поручению Олега Николаева и. о. министра природных ресурсов Чувашии проинспектировали подготовку к пропуску весеннего паводка на аварийном гидротехническом сооружении вблизи деревни Полевые Инели Комсомольского района.

Объект очистили от снега и ила, заглушены две аварийные нитки, заревизированы задвижки донного водосброса, подготовлена чаша водохранилища.

«Организовано дежурство аварийной бригады из числа местных жителей. Мы считаем, что выполненные мероприятия позволят пропустить весенний паводок 2021 года на данном аварийном гидротехническом сооружении без чрезвычайных ситуаций», — рассказал директор КУ «Гидроресурс» Минприроды Чувашии Камил Салихов.

«Вопросы обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья находятся на особом контроле главы Чувашии Олега Николаева. Ситуация по пропуску паводковых вод в Комсомольском районе также находится на контроле. Сформирован единый план работы. В ежедневном режиме организован мониторинг ситуации. В оперативном режиме будем взаимодействовать со всеми службами», — отметил руководитель Минприроды Чувашии.

На выездном мероприятии также обсудили планы капитального ремонта гидротехнического сооружения. В ближайшее время администрации Комсомольского района необходимо предоставить в адрес Минприроды Чувашии доработанную проектную документацию.

Фото: cap.ru