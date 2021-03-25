Об этом сообщают в Минприроды Чувашии.

Общероссийская общественная организации «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам зимы 2020 — 2021 годов. Чувашия среди регионов Приволжского федерального округа вновь занимает 1 место, по России – 7 место.

«Мы гордимся природой нашего края и одна из важнейших задач – сохранение ее благополучия. Национальный проект «Экология», инициированный президентом России Владимиром Путиным – один из основных инструментов по решению экологических проблем на территории регионов страны. В Чувашии реализуются мероприятия в рамках таких региональных проектов как «Оздоровление Волги», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Чистая вода», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», — прокомментировал министр природы Чувашии Александр Воробьев.

Напомним, что в 2020 году в республике в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» в регионе введен в эксплуатацию коллектор хозяйственно-бытовой канализации в Вурнарах, начато строительство ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1,2» в Чебоксарах, продолжена рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП «БОС» Минстроя Чувашии. По региональному проекту «Чистая вода» рекультивированы свалки ТКО в селе Яльчики и Аликово.

Ранее мы писали о том, в Чувашии планируют провести модернизацию теплосетевого комплекса.

Фото: cap.ru